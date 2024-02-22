مدحت العدل: صنعت عالما موازيا من رواية «عتبات البهجة» برؤية درامية مختلفة

قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والشاعر الكبير، إن فكرة العمل مع الفنان يحيى الفخراني، ومجدي أبو عميرة كانت مقترح جمال العدل، متابعًا: «قرأت رواية عتبات البهجة، وأصبحت متيمًا بها وبحسها الإنساني الفلسفي الفاخر، وعندما اقترح جمال العدل، الفنان القدير يحيى الفخراني، تذكرت رواية عتبات البهجة».

إعادة قراءة الرواية

وأضاف «العدل»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه قرأ الرواية منذ فترة كبيرة، ولكن قام بإعادة قراءتها وقرر أن يقوم بعمل رؤية تليفزيونية، موضحًا أن الرواية بها فلسفة وبها العديد من الحوارات.

إضافة بُعد درامي لعتبات البهجة

وأكد أنه فضّل أن يضيف إليها بُعدا دراميا، وذلك لوجود فارق بين الدراما والقراءة، موضحًا أن الرواية تدور حول صديقين في العمل هم: «الفنانين القديرين يحيى الفخراني، وصلاح عبدالله»، ومشيرًا إلى أنه صنع عالما موازيا من عتبات البهجة فيه ما يريد أن يقوله الكاتب إبراهيم عبدالمجيد ولكن برؤية درامية مختلفة.

وتابع: «لدي رؤية تليفزيونية ودرامية واسعة ولكن الإشراف على العمل والكتابة يكون تحت إشراف الورشة الخاصة بي والتي تكون تحت إشرافي أولًا، وبها عدد من الطلاب المتدربين تحت إشرافي وأعمل معهم ونراجع العمل ونصحح ونبني العمل من نقطة البداية حتى نصل لأحسن مستوى».