تقديرا لتاريخه.. تخصيص كرسي ليحيى الفخراني باسمه داخل لوكيشن عتبات البهجة

جرت العادة في مواقع التصوير، على أن يُخصص كُرسي للمُخرج فقط باسمه، ومكتوب عليه اسمه من الخلف، حتى اشتهر هذا الكرسي في جميع الأوساط بـ«كرسي المُخرج»، لكن ما يحدث داخل لوكيشن مسلسل عتبات البهجة غير، خاصة وأن بطله قامة كبيرة مثل الفنان الكبير يحيى الفخراني.

عودة مجدي أبو عميرة

التقطت صورة من داخل لوكيشن تصوير عتبات البهجة للمُخرج مجدي أبو عميرة والذي يعود بهذا المسلسل المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك به في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، للنجم يحيى الفخراني من الخلف وهو يجلس على كرسي يشبه كرسي المُخرج ومكتوب على ظهره اسم «يحيى الفخراني»، وذلك تقديرا منهم لتاريخه الكبير.

15 حلقة

مسلسل عتبات البهجة مكون من 15 حلقة في رمضان 2024، ويشارك الفنان يحيى الفخراني في البطولة، مجموعة من الفنانين، منهم جومانا مراد، هنادي مهنا، صلاح عبدالله، خالد شباط، ليلى عز العرب، وفاء صادق، علاء زينهم، والمسلسل سيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل عن قصة الروائي إبراهيم عبدالمجيد، وإنتاج العدل جروب، وإخراج مجدي أبو عميرة.