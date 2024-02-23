رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رمضان 2024.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني

كتب:

أميرة عزالدين
03:19 م | الجمعة 23 فبراير 2024
مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة

طرحت العدل جروب، البوستر الرسمي لمسلسل عتبات البهجة، المقرر عرضه في موسم رمضان 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

البوستر الرسمي لمسلسل عتبات البهجة

وضم البوستر الرسمي الفنان يحيى الفخراني، ويلتف حوله أبطال العمل من أبنائه وأحفاده خلال الأحداث، إذ يجسد شخصية «بهجت الأنصاري»، وهو يوتيوبر ويقدم محتوي فني تحت عنوان عتبات البهجة، ويقدم من خلالها رسائل عن السعادة والطاقة الايجابية.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة بطولة كل من يحيى الفخراني، صلاح عبد الله، صفاء الطوخي، سماء إبراهيم، جومانا مراد، عنبة، خالد شباط، هنادي مهنا، وفاء صادق، هشام إسماعيل، محسن منصور، علاء زينهم، ليلى عز العرب، وآخرين، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد ورؤية تلفزيونية وإشراف درامي الدكتور دحت العدل، وإخراج مجدي أبوعميرة.

اقرأ المزيد:

مسلسل عتبات البهجة يرصد الروابط الأسرية.. 4 نصائح لتقوية علاقتك بأحفادك

رمضان 2024 وفاء صادق تروج لدورها في مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024.. كيف نقدم محتوى إيجابيا على «يوتيوب»؟

خالد الكمار عن تقديم موسيقى مسلسل عتبات البهجة: «حلم تمنيت تحقيقه»
بقلم أميرة عزالدين