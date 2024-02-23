رمضان 2024.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني

طرحت العدل جروب، البوستر الرسمي لمسلسل عتبات البهجة، المقرر عرضه في موسم رمضان 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

البوستر الرسمي لمسلسل عتبات البهجة

وضم البوستر الرسمي الفنان يحيى الفخراني، ويلتف حوله أبطال العمل من أبنائه وأحفاده خلال الأحداث، إذ يجسد شخصية «بهجت الأنصاري»، وهو يوتيوبر ويقدم محتوي فني تحت عنوان عتبات البهجة، ويقدم من خلالها رسائل عن السعادة والطاقة الايجابية.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة بطولة كل من يحيى الفخراني، صلاح عبد الله، صفاء الطوخي، سماء إبراهيم، جومانا مراد، عنبة، خالد شباط، هنادي مهنا، وفاء صادق، هشام إسماعيل، محسن منصور، علاء زينهم، ليلى عز العرب، وآخرين، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد ورؤية تلفزيونية وإشراف درامي الدكتور دحت العدل، وإخراج مجدي أبوعميرة.