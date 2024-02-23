مغني مهرجانات يشارك في دراما رمضان 2024.. قريبا في «عتبات البهجة»

يعد «عنبة» مغني المهرجانات الشهير، من المطربين الذين أثبتوا موهبتهم في التمثيل، إذ ظهر لأول مرة خلال الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل «حمد الله على السلامة»، وبعد نجاح التجربة، شارك في مسلسل «عتبات البهجة» بطولة الفنان يحيى الفخراني، المقرر عرضه في رمضان 2024.

خاض مصطفى عنبة الشهير بـ«عنبة»، مغني المهرجانات، تجربة التمثيل لأول مرة، في الموسم الرمضاني السابق عام 2023، من خلال مشاركته في مسلسل «حمد الله على السلامة»، إذ تدور قصة العمل الدرامي حول «سميحة» البطلة، التي قررت العودة من كندا إلى مصر، بعد وفاة زوجها، للحصول على الورث، وفي إطار ذلك تدور العديد من الصراعات في إطار اجتماعي.

أثبت «عنبة» موهبته في التمثيل

قدم «عنبة» دورًا اجتماعيًا محوريًا، استطاع من خلاله أن يثبت موهبته في التمثيل، إذ كان دوره مؤثرًا في أحداث المسلسل، ووقف أمام بطلة المسلسل الفنانة يسرا، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، سما إبراهيم، آدم الشرقاوي.

شارك «عنبة» في مسلسل «عتبات البهجة»

يعود «عنبة» إلى التمثيل من جديد، في دراما رمضان 2024، من خلال مسلسل «عتبات البهجة»، الذي تدور أحداثه حول رجل سبعيني يدعى بهجت الأنصاري، يعيش مع أبنائه وحفيديه منذ 20 عامًا، بعد وفاة زوجته التي كانت تشاركه حياته.

طاقم عمل مسلسل «عتبات البهجة»

يشارك «عنبة» في مسلسل «عتبات البهجة»، بطولة الفنان يحيى الفخراني، وعدد من النجوم أبرزهم جومانا مراد، صلاح عبد الله، سما إبراهيم، هنادي مهنا، والعمل الدرامي من ﺇﺧﺮاج مجدي أبو عميرة، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2024.