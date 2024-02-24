ذكرى ميلاد محمود الجندي اليوم.. أحد أبطال نصر 1973

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «اليوم ذكرى ميلاد أحد أبطال تحرير سيناء 1973.. الفنان محمود الجندي».

عشق الفن من مدرسة أبو المطامير الابتدائية

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود الجندي حيث وُلد في الرابع والعشرين من فبراير عام 1945 ونشأ في أسرة متوسطة الحال، وبدأ عشقه للفن عندما كان تلميذا في مدرسة أبو المطامير الابتدائية، وكوّن فريق المسرح المدرسي ثم مدارس الأحد بمدينة الأحد.

محمود الجندي خدم في سلاح الطيران لمدة 7 سنوات

كان الفنان محمود الجندي أحد أبطال تحرير سيناء في أكتوبر 1973 وخدم في سلاح الطيران لمدة 7 سنوات، وكان حينها مقاتلا وتم تكريمه عدة مرات، وتزوج من الفنانة عبلة كامل بعد أن جمعهما فيلم الطوفان، ولكنهما انفصلا بعد عامين.

تزوج ضحى حسن وأنجب منها 3 بنات وولد

تزوج أيضا من ضحى حسن وأنجب منها 3 بنات وولد هو المخرج أحمد الجندي، واستمرّ زواجهما حتى لقيت مصرعها عام 2001 إثر اندلاع حريق في منزلهما، كما تزوج بعد ذلك من هيام، وهي ابنة الفنان جمال إسماعيل.

أعمال فنية لمحمود الجندي

شارك محمود الجندي في أفلام ومسلسلات ومسرحيات عديدة، ومن أشهر أفلامه واحد من الناس وخارج على القانون والتوت والنبوت وعلى جنب يا أسطى، ففي عام 1979 كانت بداية نجوميته عندما شارك في مسرحية إنها حقا عائلة محترمة مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، وبعدها شارك في مسلسل دموع في عيون وقحة مع الفنان عادل إمام، وبعدها ظهر بقوة في مسلسل الشهد والدموع الذي جسد فيه دوري الأب والأم.