محافظ بورسعيد يٌٌدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 

أدلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بصوته في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد، عصر اليوم الجمعة، مُشيدا بتوافد وحرص المُهندسين للإدلاء بأصواتهم، وبدورهم الرائد في عجلة التنمية والبناء بالمحافظة.

التوافد على انتخابات المهندسين

ومنذ صباح اليوم، توافد المئات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، اليوم الجمعة، على لجان الانتخابات بمقر النقابة بشارع عرابي بحي العرب بمحافظة بورسعيد، تحت إشراف الدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين الفرعي ببورسعيد، والمُهندس أحمد عبد الواحد رئيس لجنة الانتخابات، واللجنة القضائية المشرفة على الناخبين.

إشراف قضائي على الانتخابات

وتشرف الهيئة القضائية على انتخابات التجديد النصفي من خلال 5 لجان للجنة الإدارية داخل مقر النقابة، برئاسة المستشار إسماعيل حواس رئيس اللجنة العامة، وكل من المستشارين محمد مدحت، وأشرف بدر، ومحمد نور الدين، ومحمد حجازي، وأحمد جندي.

وأعلن رئيس لجنة انتخابات المهندسين أن 19 مُرشحا في انتخابات نقابة المهندسين ببورسعيد، تقدموا للانتخابات، مُقسمين إلى 8 لـ«المدني» و4 لـ«الكهرباء» و7 لـ«الميكانيكا»، للمنافسة على 7 مقاعد، وهي «مقعدان لشعبة الهندسة الكهربائية، ومقعدين لشعبة الهندسة الميكانيكا، 3 مقاعد لشعبة هندسة مدني»، موضحا أن إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ببورسعيد 11500 ناخب.

وكانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، أعلنت قوائم المرشحين للانتخابات، التي تضمنت 1008 مرشحين، حيث تقدم 374 مرشحًا للمنافسة على 43 مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب بالنقابة العامة، فيما ترشح 634 مرشحًا للمنافسة على 175 مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.