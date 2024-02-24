نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة الدقهلية.. 1963 ناخبا في 13 لجنة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة مهندسي الدقهلية، نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة الدقهلية بعد أن تم فتح باب الاقتراع أمس الجمعة، من 10 صباحا حتى 7 مساء.

نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة الدقهلية

وأشارت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة المهندسين في محافظة الدقهلية، إلى فوز قائمة «المهندس أولا» في الانتخابات، والتي ضمت كلا من المهندسين محمد صبري سرايا، محمد الخولي، تامر عياد، مصطفى القلموشي، هشام شبانة، مصطفى العراقي، محمود شرف.

عدد المشاركين في الانتخابات بنقابة المهندسين بالدقهلية

وجاءت أعداد المهندسين المسجلين بالجمعية العمومية لنقابة المهندسين في محافظة الدقهلية بنحو 58204 مهندسين، أمام 13 لجنة، منهم 4 شعبة كهرباء، و5 مدني، و2 ميكانيكا، و1 عمارة، ولجنة لباقي الشُعب، وشارك في التصويت 1963 مهندسا، والأصوات الصحيحة 1771 صوتا، والباطلة 192 صوتا.

وجاءت نتيجة انتخابات نقابة المهندسين في الدقهلية كالتالي:

- حصول محمد صبري فؤاد سراية، شعبة كهرباء، على 1242 صوتا.

- حصول محمود أشرف محمد شرف، شعبة مدني، على 1188 صوتا.

- حصول هشام سامح محمد أبو شبانة، شعبة غزل وكيمياء وتعدين، على 1117 صوتا.