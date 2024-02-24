نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة الفيوم.. فوز قائمة الشباب

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024 بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، فوز قائمة «شباب المهندسين» والتي تضم 7 مهندسين بينهم سيدتان بمقاعد النقابة في شعب «كهرباء، وميكانيكا، ومدني، وعمارة» باكتساح، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الفرز رسميًا، حيث استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024

ووفقًا لنتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 محافظة الفيوم، فإنّ إجمالي من لهم حق التصويت بلغ 10 آلاف و500 مهندس ومهندسة، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة نحو 10 آلاف و458 صوتًا.

فوز قائمة شباب المهندسين

وفازت قائمة شباب المهندسين بالمقاعد الـ 7 في انتخابات نقابة المهندسين 2024 محافظة الفيوم، باكتساح إذ حصدوا المقاعد وفقًا لأعداد الأصوات كالآتي:

فوز المهندس محمد محمد سعيد عبد المجيد بـ«مقعد كهرباء» بحصوله على 1237 صوتًا.

فوز المهندس نصر كامل يعقوب بـ«مقعد ميكانيكا» بحصوله على 555 صوتًا.

فوز المهندس إسلام جيوشي أبو السعود بـ«مقعد مدني» بحصوله على 969 صوتًا.

فوز المهندسة فاطمة عبد الفضيل بـ«مقعد مدني» بحصولها على 744 صوتًا.

فوز المهندس زياد أبو الحارث بـ«مقعد مدني» بحصوله على 789 صوتًا.

فوز المهندس توفيق مختار محجوب بـ«مقعد مدني» بحصوله على 844 صوتًا.

فوز المهندسة دينا ناصر الحصري بـ«مقعد عمارة» بحصولها على 741 صوتًا.

18 مهندسا تنافسوا على 7 مقاعد

وشهدت انتخابات التجديد النصفي نقابة المهندسين 2024 محافظة الفيوم منافسة بين 18 مهندسًا ومهندسة على 7 مقاعد، منهم 7 مهندسين في قائمة «شباب المهندسين» والتي فازت بجميع المقاعد، و6 مهندسين ومهندسات في قائمة «معا للتغيير»، بالإضافة إلى 5 مرشحين «حر».