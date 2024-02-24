ضبط 8 آلاف كتاب تعليمي في مكتبتين بالشرقية بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية

شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في مجال مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية حملة أسفرت عن النتائج التالية:

ضبط المدير المسؤول عن مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، لقيامه ببيع العديد من الكتب المقلدة والمنسوخة لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبحوزته 2292 نسخة لكتب تعليمية مقلدة ومنسوخة لمختلف السنوات الدراسية.

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه للمخالفات بالاشتراك مع «مالك المكتبة» بقصد تحقيق أرباح مالية.

وجرى ضبط مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، لقيامه بطباعة وتصوير العديد من الكتب والملازم المقلدة والمنسوخة لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبحوزته (4500 نسخة لكتب وملازم تعليمية مقلدة ومنسوخة لمختلف السنوات الدراسية.

وبمواجهته أقر بارتكابه للمخالفات بقصد تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.