افتتاح منفذ بيع للمنتجات الغذائية للعاملين في ميناء دمياط

افتتح اللواء أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط منفذ لبيع المنتجات الغذائية بالتعاون مع إحدى كبرى الشركات العاملة بميناء دمياط وجمعية رعاية العاملين بهدف المساهمة في توفير عدد من السلع بأسعار مخفضة وفي متناول العاملين بالميناء.

جاء ذلك بحضور قيادات هيئة ميناء دمياط والشركة القائمة على إدارة المنفذ وجمعية رعاية العاملين و نقابة العاملين بهيئة ميناء دمياط، وفى إطار حرص هيئة ميناء دمياط واهتمامها بالرعاية الاجتماعية وتخفيف العبء عن العاملين.

بتخفيضات تصل إلى 25 و30%

يُذكر أنَّ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية افتتح معرض أهلا رمضان، في منطقة المؤسسة بمحافظة القليوبية، وأكد أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلى 25 و30%، والأسعار متميزة جدا.

ومن جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إنَّ المعرض يشهد مشاركة قوية من العارضين في مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة ويأتي ذلك استمرارا للتوسع في معارض أهلا رمضان، قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية.