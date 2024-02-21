«زراعة الإسكندرية» تنظم فرقا إرشادية للمرور على الحقول ومتابعة المحاصيل

أكد الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية لـ«الوطن»، استمرار أنشطة الفرق الإرشادية الريفية، التي شكلها مركز البحوث الزراعية بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعى، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومديريات الزراعة بالمحافظات، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

معاينة حقلية لمحصولي القمح والخرشوف

وأضاف أنّ الفريق الإرشادي، أجرى معاينة حقلية لمحصولي القمح والخرشوف في قرية الجويرة الغربانيات وفحص النباتات، والتأكد من عدم وجود أي حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه؛ ووجه التوصيات الفنية اللازمة، للمزارعين سواء ما يتعلق بخدمة المحصول والمعدلات السمادية اللازمة، أو المكافحة المتكاملة للآفات والحشائش، واستخدام المبيدات الموصى بها بالمعدلات المناسبة.

الفريق الإرشادي الريفي

وأشار «الششتاوي» إلى أنّ الفريق الإرشادي الريفي بمحافظة الإسكندرية، مكون من الدكتور رمضان محمد بهي الدين، معهد بحوث وقاية النبات، والدكتورة ثناء حمد عبدالسلام، محطة البحوث الزراعية بالنوبارية، والدكتور إبراهيم دراز، معهد بحوث أمراض النباتات، والدكتور عبدالحميد هليل، معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، منسق المحافظة، والدكتورة دميانة هارون، معهد بحوث وقاية النباتات، والمهندس رضا طلعت، أخصائي المحصول ببرج العرب، والمهندس رأفت محمد علي، مفتش الإرشاد الزراعي ببرج العرب.