تكثيف المرور على معارض «أهلا رمضان» للتأكد من بيع السلع بأسعار مخفضة بالشرقية   

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور اليومي على معارض أهلا رمضان؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة أمام المواطنين بجميع المعارض المقامة بنطاق المحافظة.

مراجعة صلاحية المنتجات المعروضة بمعارض أهلا رمضان

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين بمراجعة صلاحية المنتجات المعروضة، ومدى التزام التجار بعرض بضائعهم بأسعار مخفضة عن السوق مع تزايد القوة الشرائية للمواطنين لسد احتياجاتهم من السلع الغذائية بكافة أنواعها وياميش رمضان، ومستلزمات عيد الفطر المبارك، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال غير الملتزمين.

متابعة حركة البيع والشراء داخل معارض أهلا رمضان

وتوجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتي التموين والطب البيطري للمرور على المعارض لمتابعة حركة البيع والشراء داخل معارض أهلا رمضان لتأكد من الالتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة وجوده المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين، والتنبيه في حاله عدم الالتزام بالأسعار المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين دون تهاون.