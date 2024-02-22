افتتاح معرض أهلا رمضان بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية

افتتح الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية معرض أهلا رمضان المقام بمنطقة سيدي جابر خلف محطة القطار، يرافقه المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق.

وبحسب البيان الرسمي من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية فإن معرض أهلا رمضان الجديد بالإسكندرية، يضم العديد من الجهات العارضة للسلع الغذائية المختلفة والمرتبطة بالشهر الكريم، حيث شارك بالمعرض شركة إسكندرية للزيوت، والشركة العامة لتجارة الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والعديد من الشركات والسلاسل التجارية والسوبر ماركت للقطاع الخاص.

منتجات معرض أهلا رمضان شرق الإسكندرية

وشهد المعرض عرض السلع الغذائية من السكر والأرز والزيوت والمكرونات والزبيب والبلح والسمن و اللحوم المجمدة والدواجن والبيض والبلح والتمور والخضر والفاكهة والصابون والمنظفات.

تخفيضات معرض أهلا رمضان بالإسكندرية

وتفقد نائب المحافظ والضيوف السلع الغذائية المعروضة للمواطنين وكذلك الأسعار المخفضة التي يقدمها العارضين من خلال هذا المعرض التي تصل في بعض السلع إلى 30%، وتستمر هذه المعارض حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان مع إمكانية مد المدة