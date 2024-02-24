تخفيضات تصل لـ25%.. افتتاح معرض أهلا رمضان في العمرانية بالجيزة

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض «أهلًا رمضان» الرئيسي، والمقام بأرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية على مساحه 2000 متر، لعرض السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

وأكد محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية، أن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي سيتم افتتاحها خلال الأيام المقبلة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

تخفيضات تصل لـ25%

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المعرض يضم 110 باكيات لعرض السلع الأساسية والاستراتيجية التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25%، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة، والتي قامت بعرض كافة السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات) بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

تغطية قطاعات واسعة في الجيزة

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المعارض بأحياء ومدن ومراكز المحافظة بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكل المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، تستهدف تغطية قطاعات واسعة بمحافظة الجيزة خاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية وذلك للإقبال الكبير من المواطنين على تلك المنافذ والمعارض التي تقيمها المحافظة.

وتفقد المحافظ باكيات العارضين، مشددا على جميع المسؤولين المعنيين بأجهزة المحافظة بالمرور الدوري، للتأكد من التزام العارضين بنسب التخفيضات وقوائم الأسعار المعلنة، ومتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض والتأكد من توافر السلع المختلفة.

واستمع المحافظ داخل المعرض إلى آراء المواطنين المترددين عليه، للتأكد من مدى رضاهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة، مؤكداً إتاحة 700منفذ ثابت ومتحرك يغطي كل قطاعات المحافظة لعرض المواد الغذائية بأسعار مناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.