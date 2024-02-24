محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلا رمضان في العمرانية اليوم

يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، معرض أهلا رمضان بشارع ترعة الزمر بجوار مدرسة الحسينية بحي العمرانية لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.

افتتاح معارض أهلا رمضان

ومن المقرر طرح السلع والمنتجات الغذائية بتخفيضات في المعرض تصل إلى 30% بالتنسيق مع محافظة الجيزة التي تفتتح العديد من المعار بهدف الوصول إلى جميع المواطنين بالتنسيق مع أجهزة الأحياء والمراكز والمدن والقرى.

أماكن ومنافذ معارض أهلا رمضان في الجيزة 2024

وتستعرض «الوطن» جميع معارض أهلا رمضان 2024 المقامة لخدمة سكان محافظة الجيزة:

- حي شمال الجيزة: 3 منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة، ومنفذ بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي، والثالث بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

- حي الوراق: 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق، ومنفذ بجوار مبنى الحي القديم.

- حي العجوزة: 11 مجمعا استهلاكيا في شارع 6 وشارع محجوب ثابت، ومنفذ في 16 شارع الفالوجا، ومنفذ خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطي ومنفذ بشارع البطل أحمد عبد العزيز، ومنفذ بشارع الحوفي بمدينة الأوقاف، ومنفذ في 29 شارع جامعة الدول العربية، ومنفذ بشارع الكوثر، ومنفذ في شارع أحمد عرابي، وبكل من شارعي الحجاز والرشيد، ومنفذ في شارع المشروع بميت عقبة.

- حي الهرم: تجهيز 3 منافذ في كفر المنفى بجوار الجامع الأصفر، وبشارع الصفا والمروة أمام المدرسة، وآخر بشارع سليم بجوار الدائري.

- حي بولاق الدكرور: 2 منفذ الأول بشارع التحرير وهو مخصص للخضراوات والفاكهة، ومنفذ بشارع المطبعة ومعرض كبير بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

- مركز منشأة القناطر: 3 منافذ بجوار المدينة وبقرية نكلا.

- مركز الواحات البحرية: توفير 5 منافذ سلعية في كل من مناطق خلف الوحدة المحلية، ميدان الرحمن، قرية القصر بميدان النادي، منفذ للخضراوات والفواكه بمدينة الباويطي، منفذ في قرية منديشة.