افتتاح معرض أهلا رمضان وسط الشيخ زويد بتخفيضات تصل لـ25%

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، افتتاح فرع جديد لمعرض أهلا رمضان في أحد محال منطقة وسط الشيخ زويد.

توفير جميع أنواع السلع الغذائية

وأضافت الغرفة التجارية أنه تم توفير جميع أنواع السلع الغذائية، وتشمل «البقوليات، الزيوت، السمن، أدوات الكعك» وغيرها، وذلك بتخفيضات تصل إلى أكثر من 25%.

بدورها أكدت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء، فتح فرع آخر بنفس التخفيضات في مدينة الشيخ زويد، لرفع مشقة السفر إلى العريش، لشراء احتياجات الشهر الكريم، موضحة أن جميع منافذ أهلا رمضان مراقبة بشكل يومي من رجال التموين، كما كشفت عن وجود دراسة لافتتاح فرع آخر في منطقة دوران شبرا بحي المساعيد غرب العريش.

أسعار مخفضة في الشيخ زويد

وقال صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، في بيان له، إن الشيخ زويد بها 4 أسواق جميعها تخضع للرقابة التموينية، سواء سوق الثلاثاء وسط المدينة، وسوق أبو طويلة في قرية أبو طويلة، وسوق الجوهرة بطريق الكوثر على الشارع السريع بوسط المدينة.

وأضاف أن الشيخ زويد متوفر بها جميع السلع التموينية والمواد الغذائية، علاوة على الخضروات الطازجة والفاكهة واللحوم والدجاج، وجميعها تخضع لرقابة تموينية يومية، بالتنسيق مع مجلس المدينة والغرفة التجارية، ورعاية محافظة شمال سيناء.