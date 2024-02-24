دورات تدريبية للشباب على مهن التبريد والخياطة في كفر الشيخ

نظمت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من البرامج التدريبية المهنية المجانية، بعدد من مقرات التدريب بمدن المحافظة، لمديرية العمل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ووزير العمل، حسن شحاتة، وإشراف الدكتور حازم على حسن، وكيل وزارة العمل بكفر الشيخ.

دورات تدريبية على مهن التبريد والخياطة وتنمية مهارات الحاسب الآلي

حيث جرى عقد دورة تدريبية على مهنة التبريد والتكييف، بحضور 15 متدرباً، وتنظيم البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الحاسب الآلي لـ15 متدرباً ومتدربة من أبناء المحافظة، ودورة تدريبية على مهنة الخياطة والتفصيل لـ15 متدربة، كما جرى اختبار مهارات المتدربين في نهاية البرامج التدريبية، للتأكد من مدى استيعابهم للمحتوى النظري والتطبيقي للبرنامج التدريبي، ومدى مساهمة هذه البرامج في تنمية مهارات المتدربين ورفع كفاءاتهم المهنية.

يأتي ذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها في توفير مزيد من برامج التدريب المهني للشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل داخل محافظة كفر الشيخ، والعمل على تأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

الاهتمام بالشباب من الجنسين

وأوضح الدكتور حازم على حسن، وكيل وزارة العمل بكفر الشيخ، أنّ تلك التدريبات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين، وتوفير برامج تدريبية مجانية لهم تؤهلهم لدخول سوق العمل، وتعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم للالتحاق بتلك الفرص وفق متطلبات سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأضاف «حسن»، أنّ المديرية حريصة على تنفيذ رؤية القيادة السياسية لتحسين المهارات المهنية لأبناء مصر ورفع كفاءتهم، وفي إطار سياسات وزارة العمل ورؤية وزير العمل، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030 من خلال بناء وتطوير القدرات المهنية وفق المستجدات الحديثة لمواكبة متطلبات ومتغيرات سوق العمل الدولي،مشيراً إلى أنّ كل الدورات المجانية المقدمة تأتى في ضوء خطة التدريب المهني 2023 - 2024 لمديرية العمل والتي تستهدف زيادة الدورات التدريبية المقدمة للشباب تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.