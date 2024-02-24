«أوقاف كفر الشيخ» تنظم أمسيات دينية احتفالا بليلة النصف من شعبان

تحتفل مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ بذكرى ليلة النصف من شعبان للعام الهجري 1445، اليوم السبت، بأمسيات دينية عقب صلاة المغرب في العديد من مساجد المحافظة بالمراكز والمدن والقرى، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

الاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه سيتم تنظيم أمسيات دينية بمعظم مساجد كفر الشيخ احتفالاً بذكرى ليلة النصف من شعبان، لافتاً أنّ الأمسيات يتخللها تلاوات قرآنية وابتهالات دينية وكلمة لعلماء وزارة الأوقاف بكل إدارة أوقاف تابعة للمديرية عن تحويل القبلة، وأهم الدروس والعبر المستفادة منها.

وأوضح «بسيوني»، أنّه تم التوسع في الاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان لتشمل معظم مساجد كفر الشيخ، مع دعوة رؤساء المراكز والمدن والقرى والأجهزة التنفيذية لحضور الاحتفالات كلٌ في نطاقه، مهنئاً أهالي المحافظة بهذه الذكرى الطيبة العطرة.

الاهتمام بالأنشطة الدعوية

وأشار «بسيوني»، إلى أنّه كلّف مديري إدارات الأوقاف بمتابعة الاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان بمساجد كفر الشيخ، للوقوف على مدى الأداء الأمثل والأداء الفعلي، مع ضرورة الاهتمام بكافة الأنشطة الدعوية وخاصةً في أيام شهر رمضان وما تبقى من شهر شعبان.