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ضبط مواد مخدرة بـ40 مليون جنيه مع 4 أشخاص في القاهرة

كتب:

محمد بركات
03:09 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
تشكيل عصابى تصنيع عقاقير مخدرة بالقاهرة

تشكيل عصابى تصنيع عقاقير مخدرة بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن في القاهرة من القبض على 4 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة واتخذت الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت أجهزة الأمن كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بتكوين 4 أشخاص تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائهم مُتخذين من أحد الأماكن المستأجرة مصنعًا ومخزنًا بدائرة قسم شرطة القطامية في القاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعُثر بداخل المصنع على 5514 قرصا مخدرا، و222 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، كميات كبيرة من المواد الخام والمعدات والخامات الخاصة بالتصنيع، ومبالغ مالية وسيارتين.

واعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه بقصد الاتجار، وكذا استخدام سيارتين للنقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ40 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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