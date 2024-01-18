ضبط مواد مخدرة بمليوني جنيه بحوزة عناصر إجرامية في الإسكندرية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في الإسكندرية، أنّ عدّة عناصر إجرامية تمارس نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة برج العرب أول وثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة برج العرب وبحوزته 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام، ومبلغ مالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

كما جرى ضب عاطلَين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرام، ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.

وجرى ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته كيلوجرام لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وجرى ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، وطبنجة صوت وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

كما جرى ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وجرى عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليوني جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.