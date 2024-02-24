انخفاض غير مسبوق في أسعار الذهب بمحلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 24-2-2024 انخفاضًا كبيرًا في مختلف محلات الصاغة خلال منتصف التعاملات الصباحية، وهو ما يأتي استمرارًا لسلسلة التراجعات التي تشهدها أعيرة الذهب المختلفة عقب الإعلان عن أكبر مشروع شراكة استثماري وهو «رأس الحكمة» أمس الجمعة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر، حسب آخر تحديث صادر عن بورصة الذهب وشعبة الذهب الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 الآن تراجعًا كبيرًا حيث سجل 3428 جنيهًا للجرام دون إضافة سعر الضريبة أو المصنعية، بعدما سجل في بداية التعاملات 3702 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما شهد أيضًا سعر جرام الذهب عيار 21 الآن تراجعًا كبيرًا حيث سجل 3000 جنيهًا للجرام دون إضافة سعر الضريبة أو المصنعية، وذلك لأول مرة يعود خلالها إلى هذا الرقم منذ فترة طويلة، بعدما سجل في بداية التعاملات 3240 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين شهد سعر جرام الذهب عيار 18 الآن تراجعًا كبيرًا حيث سجل 2571 جنيهًا للجرام دون إضافة سعر الضريبة أو المصنعية، بعدما سجل في بداية التعاملات 2777 جنيهًا.