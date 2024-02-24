«جولد بيليون»: تراجع كبير في أسعار الذهب بعد إعلان صفقة رأس الحكمة

أعلنت جولد بيليون أن أسعار الذهب المحلي انخفضت بشكل كبير خلال تداولات أمس الجمعة، وذلك بعد الإعلان عن توقيع مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات بإجمالي استثمارات 35 مليار دولار، الأمر الذي دفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى التراجع ليزيد من خسائر الذهب.

سجل الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً في بداية تعاملات أمس 3430 جنيها للجرام، قبل أن ينخفض بمقدار 230 جنيها تقريبا ليصل إلى المستوى 3200 جنيه للجرام منخفضاً بنسبة 7.1%، ليغلق عند هذا الحد في جلسات تداول أمس ومستهل تداول اليوم السبت، بحسب تحليل جولد بيليون.

السيولة الدولارية للمشروع ستغطي فجوة التمويل في مصر على مدى الـ4 سنوات

وأصدر مؤسسة جولدمان ساكس المالية تقريرا يوضح أن السيولة الدولارية التي سيتم توفيرها من الشراكة بين مصر والإمارات في مشروع تطوير رأس الحكمة ستغطي فجوة التمويل الدولارية في مصر على مدى الـ4 سنوات القادمة، وذلك وفقاً لتحليل احتياجات التمويل التي يراها البنك.

وأشار التقرير إلى أن التدفقات من العملات الأجنبية ستوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية تراكمات العملات الأجنبية المطلوبة، وتوقع البنك أنه خلال الأيام أو الأسابيع القادمة قد يتم تخفيض سعر الصرف الرسمي.

أسعار الذهب مرشحة لمزيد من الهبوط

الجدير بالذكر أن تأثير مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة أثر على سعر صرف الدولار في السوق الموازي دفعه إلى التراجع بمقدار 4 جنيهات تقريباً، وهو ما كان له أثر سلبي كبير على أسعار الذهب.

وأعلنت شعبة الذهب أن أسعار الذهب مرشحة لمزيد من الهبوط خلال الفترة القادمة، وأن شهر رمضان سيكون وقت مناسب للشراء.