أسباب انخفاض سعر الذهب في مصر.. بكم يباع الجرام عيار 21؟

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن أسباب انخفاض سعر الذهب اليوم السبت 24-2-2024 يرجع إلى صفقة الحكومة الكبرى لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بالشراكة مع دولة الإمارات، وكان لهذه الصفقة مردودًا مباشرًا بانهيار الدولار في السوق السوداء ما نتج عنه تراجع جرام الذهب عيار 21 وسجل نحو 3240 جنيهًا للشراء بحسب الشعبة العامة للذهب.

سبب تراجع الذهب اليوم

وأضاف «البنا» في تصريحات لـ«الوطن» أن سعر جرام الذهب اليوم السبت 24-2-2024 سجل أدنى مستوى له بعد إعلان الحكومة عن صفة استثمار كبرى في رأس الحكمة بمقدم 35 مليار دولار واستثمارات أخرى 150 مليار دولار، وهذا أسهم بشكل مباشر في تراجع الدولار في السوق الموازية وتبعه انخفاض كبير في سعر جرام الذهب بأكثر من 300 جنيه في غضون 48 ساعة فقط.

وتنشر «الوطن» سعر الذهب اليوم السبت 24-2-2024 في الصاغة يضاف إليها سعر الضريبة والمصنعية، وهي كالتالي:

أسعار الذهب اليوم

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3702 جنيه للشراء، بدون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 3240 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2777 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 2166 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 25920 جنيها للشراء، بينما سجل سعر الأونصة الذهبية نحو 2038 دولار للشراء.