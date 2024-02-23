انخفاض غير مسبوق لأسعار الذهب.. جرام عيار 21 يخسر 190 جنيهًا

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 23 - 2-2024، خلال منتصف التعاملات المسائية في محلات الصاغة المصرية انخفاضا كبيرًا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 50 جنيهًا مقارنة ببداية التعاملات المسائية، ليسجل بذلك سعر الجرام تراجعًا قدره 190 جنيهًا، على مدار اليوم مقارنة بأسعار بداية التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب في مصر

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، في مصر بمحلات الصاغة خلال منتصف التعاملات المسائية، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

- انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، ليسجل نحو 3702 جنيه، للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

- انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، ليسجل نحو 3240 جنيهًا، للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

- انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، ليسجل نحو 2777 جنيهًا، للشراء دون مصنعية.

- انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، ليسجل نحو 2166 جنيهًا، للشراء دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

- انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، ليسجل نحو 25920 جنيهًا، للشراء.