بعد تراجع الدولار.. خبير يكشف توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة

سجلت أسعار الذهب، خلال الفترة القليلة الماضية، تراجعات عديدة، بالتزامن مع انخفاض أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه في السوق الموازية، بعد الإعلان عن صفقة استثمارية كبرى خاصة بمدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، والتي تٌوفر للدولة المصرية نحو 35 مليار دولار على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.

توقعات أسعار الذهب

وأوضح وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أنه من المتوقع تراجع أسعار الذهب هي الأخرى خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

أسعار الذهب اليوم

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3702 جنيه للشراء، بدون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 3240 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2777 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 2166 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 25920 جنيها للشراء، بينما سجل سعر الأونصة الذهبية نحو 2038 دولار للشراء.