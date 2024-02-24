وظائف شاغرة في شركة صناعة ألبان برعاية وزارة الشباب.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية في إحدى شركات صناعة الألبان لجميع المؤهلات الدراسية وبمرتبات مجزية، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية والحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف إحدى شركات صناعة الألبان، ونوضح من خلال هذا التقرير الوظائف والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها.

الوظائف المطلوبة

- مندوب مبيعات، يشترط الحصول على مؤهل دراسى، بحد أقصى 30 عاما.

- سائق رخصة مهنية، ويشترط إجادة القراءة والكتابة والخبرة.

- أمين مخزن حديث التخرج، ويشترط حد أقصى 25 عاما.

- مدخل بيانات حديث تخرج، بحد أقصى 25 عاما.

- مراقب أمن حاصل على مؤهل متوسط بحد أقصى 35 عاما ويشترط خبرة.

- عامل إنتاج حاصل على مؤهل متوسط بحد أقصى 30 عاما.

- عامل مخزن حاصل على مؤهل متوسط بحد أقصى 30 عاما.

- عامل نظافة، لا يشترط مؤهل، بحد أقصى 30 سنة ويشترط خبرة.

- فني صيانة كهرباء كنترول، حاصل على مؤهل متوسط، بحد أقصى 35 عاما وخبرة عام على الأقل.

- فني صيانة ميكانيكا حاصل على مؤهل متوسط بحد أقصى 35 عاما خبرة عام على الأقل.

- فني صيانة تبريد حاصل على مؤهل متوسط بحد أقصى 35 عاما، يشترط خبرة عام على الأقل.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في شركتة دومتي بفروع (الخصوص، فرع شبرامنت، فرع القطامية، فرع الإسكندرية، فروع الدلتا، فروع الصعيد، أكتوبر المصنع الرئيسي).

- الوظائف متاحة لجميع المؤهلات عالي ومتوسط وفوق متوسط وبدون مؤهل.

- سن المتقدم للوظائف من 18 إلى 40 عاما.

- يشترط التفرغ التام.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة للعاملين رواتب مجزية.

-توفر الشركة للعاملين بدل مواصلات.

- توفر الشركة للعاملين تدريب مدفوع الأجر.

-توفر الشركة تأمين طبي واجتماعي.

- توفر الشركة سكن للمغتربين لبعض الوظائف.

- عدد ساعات العمل يتم تحديدها حسب كل وظيفة.

على الراغبين في التقديم للوظائف الدخول للصفحة الخاصة بالاستمارة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة وملء البيانات المطلوبة.