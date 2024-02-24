وزارة الشباب تعلن توافر وظائف في إحدى شركات القطاع الخاص.. اعرف الشروط

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة توافر فرص عمل في إحدى شركات القطاع الخاص، التي تطلب للتعيين عدد من التخصصات مع توافر بعض الشروط في المتقدمين.

وكشفت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، عن تفاصيل فرص العمل المتاحة، وهو ما نعرضه في السطور التالية وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فرص عمل

وتطلب الشركة تعيين التخصصات التالية:

1- عمال مخزن

2- صنيعى جوكر

3- صنيعى سنجر

4- صنيعى اوفر

5- مساعدين

6- عمال انتاج

7- أفراد أمن

مكان العمل: العبور

متطلبات الوظيفة

1- مؤهل أو بدون

2- يفضل الخبرة

3- الحد الاقصى للسن 45 سنة

4- موقف واضح من التجنيد

المميزات والحقوق

الراتب حسب كل وظيفة والخبرة

يوجد وسيلة موصلات (القاهرة - القليوبية - الشرقيه)

عدد ساعات العمل 8 ساعات

تأمين طبي – اجتماعي

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية

https://forms.office.com/r/7uCHBucM9L

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