مزايدة علنية لاستغلال سوق المواشي العمومي في دسوق غدا.. الشروط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إجراء مزايدة علنية عامة لعملية حق استغلال سوق المواشي العمومي بدسوق، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

حق استغلال سوق المواشي العمومي بدسوق

وتقرر الإعلان عن طرح المزايدة العلنية العامة للحصول على الترخيص باستغلال سوق المواشي العمومي بدسوق، حيث تُعقد جلسة المزاد غدًا الأحد، الساعة الثانية عشر مساء، بقاعة المجلس الشعبي المحلي «سابقًا» بجوار محكمة القضاء الإداري بمدينة كفر الشيخ.

وتُطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة التعاقدات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق وقيمتها 309 جنيهات، وذلك في إطار القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية مكملًا لهذا الإعلان.

تفاصيل المزاد العلني

وتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 50 ألف جنيه، وسداد 10% فور رسو المزاد، على أنّ يتم عقد جلسات تكرارية أسبوعية كل أحد حتى الانتهاء منه.