نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 في 6 محافظات بعد إعلانها رسميا

ظهرت نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 في 6 محافظات، بعد إعلانها رسميًا اليوم السبت، عقب الانتهاء من أعمال فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024 في مختلف المحافظات.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 في 6 محافظات بعد إعلانها رسميًا، إذ فاز 175 مهندسًا من أصل 634 مرشحًا.

انتخابات نقابة المهندسين 2024

وانطلقت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024 في جميع المحافظات عدا الشرقية وبني سويف أمس الجمعة، إذ أُجريت داخل 31 لجنة اقتراع، لاختيار أعضاء على مقاعد «كهرباء، ومدني، وميكانيكا، ومعماري» فوق السن وتحت السن، بالإضافة إلى مقاعد شعب «تعدين وبترول وفلزات، وكيمياء نووية، وصناعة الغزل والنسيج».

نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 المنوفية

وفاز في نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة المنوفية في شعبة الكهرباء كل من المهندسين محمد مصطفى البرم، وحسناء سعيد علام، وعمرو رشدي سلام، وهيثم وجيه طريح، وياسر الشريف، وفي شعبة الميكانيكا المهندس محمد سعيد فرج، وفي شعبة مدني المهندس علاء محمد عبد الفتاح البنا.

نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 الدقهلية

وشهدت نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 الدقهلية، فوز قائمة «المهندس أولًا» وتضم كلا من محمد صبري سرايا، وتامر عياد، ومحمود شرف، ومحمد الخولي، ومصطفى العراقي، وتامر عياد، وهشام شبانة، ومصطفى القلموشي.

نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 الفيوم

وفي محافظة الفيوم، فازت قائمة «شباب المهندسين» في انتخابات نقابة المهندسين 2024 والتي تضم المهندسين إسلام جيوشي أبو السعو، ومحمد سعيد، ونصر كامل يعقوب، وفاطمة عبد الفضيل، وزياد أبو الحارث، وتوفيق مختار، ودينا ناصر الحصري.

نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 القليوبية

وفاز 7 مهندسين من بين 28 مرشحًا في نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 القليوبية، إذ فاز كل من المهندسين أحمد محروس، وإسلام صديق، وهيثم سنجاب، ومحمد جميل، ومحمد خيري، وآلاء قمر، وعلي شتا.

نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 كفر الشيخ

وحصد مقاعد نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 كفر الشيخ كل من المهندسين محم محمود ربيع، وسالم إسماعيل، والشاذلي مصطفى، وحلمي حسن، وسويلم وفا، وأحمد بدر الدين، والسيد عبد اللطيف سليمان.

نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 بورسعيد

وحول نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 بورسعيد فقد فاز كل من المهندسين محمد الخولي، ووائل حرز، ومصطفى الزلاط، وخالد عرفة، وأحمد الشرقاوي، وعمرو نوفل، وعمرو الجدع.

نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024

وتستعد باقي المحافظات للإعلان عن نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 بعد الانتهاء من فرز الأصوات كاملة، وحصر الأصوات الصحيحة والباطلة، تمهيدًا لإعلان الفائزين رسميًا.