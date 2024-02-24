بالأسماء.. نتيجة انتخابات نقابة المهندسين في الإسماعيلية وسيناء
كتب:
عمرو الورواري
01:23 م | السبت 24 فبراير 2024
انتخابات نقابة المهندسين
أعلن المستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 في محافظة الإسماعيلية ومحافظة شمال سيناء بعد انتهاء عملية الفرز ومراجعة الأصوات.
وبحسب كشف الحضور والفرز في انتخابات نقابة المهندسين، فإن عدد الأصوات الصحيحة بلغت 847 صوتا من إجمالي حضور 941 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 94 صوتا من بين المصوتين في انتخابات نقابة المهندسين.
أسماء وأعداد الأصوات في انتخابات نقابة المهندسين بالإسماعيلية
وفاز في انتخابات نقابة المهندسين 2024 في محافظة الإسماعيلية ومحافظة شمال سيناء كل من:
شعبة الكهرباء
المهندس محمد عبد الله السيد بيومي: 437 صوتا
المهندس شريف مجدي عبد المجيد نافع: 424 صوتا
شعبة مدني
المهندس محمد عبد الرحمن سليمان: 512 صوتا
المهندس محمد حربي السيد أبو المجد: 394 صوتا
المهندس شريف سمير محمد رشاد: 392 صوتا
شعبة غزل وكيمياء وتعدين
المهندس محمد كامل محمد خليفة: 454 صوتا
شعبة الميكانيكا
المهندس تامر نبيل محمود يوسف بالتزكية.
أسماء وأعداد الأصوات في انتخابات نقابة المهندسين في شمال سيناء
وفي محافظة شمال سيناء بلغ إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم 700 مهندس، بينهم 676 صوتا صحيحا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 24 صوتا لتسفر الانتخابات عن فوز كل من:
شعبة الكهرباء
المهندس عبدالحميد عبدالله سالم
المهندس محمد ربيع الشريف
شعبة الميكانيكا
المهندس عمرو الطويل بالتزكية
شعبة المدني
المهندس إسماعيل حسن
المهندس أحمد نبيل الكاشف
شعبة العمارة
المهندس محمد عطوة الشوربجي
المهندس محمود فريد