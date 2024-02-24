بالأسماء.. نتيجة انتخابات نقابة المهندسين في الإسماعيلية وسيناء

أعلن المستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 في محافظة الإسماعيلية ومحافظة شمال سيناء بعد انتهاء عملية الفرز ومراجعة الأصوات.

وبحسب كشف الحضور والفرز في انتخابات نقابة المهندسين، فإن عدد الأصوات الصحيحة بلغت 847 صوتا من إجمالي حضور 941 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 94 صوتا من بين المصوتين في انتخابات نقابة المهندسين.

أسماء وأعداد الأصوات في انتخابات نقابة المهندسين بالإسماعيلية

وفاز في انتخابات نقابة المهندسين 2024 في محافظة الإسماعيلية ومحافظة شمال سيناء كل من:

شعبة الكهرباء

المهندس محمد عبد الله السيد بيومي: 437 صوتا

المهندس شريف مجدي عبد المجيد نافع: 424 صوتا

شعبة مدني

المهندس محمد عبد الرحمن سليمان: 512 صوتا

المهندس محمد حربي السيد أبو المجد: 394 صوتا

المهندس شريف سمير محمد رشاد: 392 صوتا

شعبة غزل وكيمياء وتعدين

المهندس محمد كامل محمد خليفة: 454 صوتا

شعبة الميكانيكا

المهندس تامر نبيل محمود يوسف بالتزكية.

أسماء وأعداد الأصوات في انتخابات نقابة المهندسين في شمال سيناء

وفي محافظة شمال سيناء بلغ إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم 700 مهندس، بينهم 676 صوتا صحيحا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 24 صوتا لتسفر الانتخابات عن فوز كل من:

شعبة الكهرباء

المهندس عبدالحميد عبدالله سالم

المهندس محمد ربيع الشريف

شعبة الميكانيكا

المهندس عمرو الطويل بالتزكية

شعبة المدني

المهندس إسماعيل حسن

المهندس أحمد نبيل الكاشف

شعبة العمارة

المهندس محمد عطوة الشوربجي

المهندس محمود فريد