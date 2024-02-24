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بالأسماء.. نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2024 بالمنوفية

كتب:

عصام علم الدين
01:51 م | السبت 24 فبراير 2024
المهندس أشرف فرحان نقيب المهندسين بالمنوفية

المهندس أشرف فرحان نقيب المهندسين بالمنوفية

أعلنت نقابة المهندسين بالمنوفية، نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة المنوفية، بعد المنافسة على التجديد النصفي 2024 أمس.

نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 

وكشف المهندس أشرف فرحان نقيب المهندسين بالمنوفية، نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة المنوفية اليوم السبت، بنجاح 5 مرشحين في شعبة الكهرباء، ومهندس في شعبة العمارة، ومهندس في شعبة الميكانيكا.

وتابع نقيب المهندسين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العملية الانتخابية شهدت حيادية ونزاهة وتوافد كبير من المهندسين للإدلاء بأصواتهم للتعبير عن اختياراتهم خلال الأيام الماضية، مٌتمنيا التوفيق والنجاح للمهندسين الفائزين خلال الفترة المقبلة.

نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 

أولا شعبة الكهرباء 

المهندس محمد مصطفى البرم.

المهندسة حسناء سعيد علام.

المهندس عمرو رشدي سلام.

المهندس هيثم وجيه طريح.

المهندس ياسر الشريف.

ثانيا شعبة ميكانيكا 

المهندس محمد سعيد فرج.

ثالثا شعبة مدني 

المهندس علاء محمد عبدالفتاح البنا

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بقلم عصام علم الدين