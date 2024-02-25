ميمي جمال ومراد مكرم.. شخصيات جديدة في الجزء الثاني من مسلسل «كامل العدد»

يعتبر مسلسل «كامل العدد +1» من الأعمال المٌنتظرة في موسم الدراما الرمضانية 2024، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول من المسلسل العام الماضي، ويجمع في بطولته عددا كبيرا من الأبطال من بينهم دينا الشربيني، وشريف سلامة، وإسعاد يونس وأحمد كمال، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، من إخراج خالد الحلفاوي.

وكشفت الكاتبة يسر طاهر لـ«الوطن»، تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، قائلة إن هناك شخصيات جديدة تمت إضافتها إلى المسلسل، من بينهم صدقي صخر، وميمي جمال، ومراد مكرم وخالد كمال، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

مؤلفة كامل العدد: كنت مٌتخوفة من تقديم جزء ثان من المسلسل

أوضحت «يسر»، أنها لم تكن مٌتحمسة في البداية لفكرة تقديم جزء جديد من المٌسلسل، خاصة أنه جرى الانتهاء من الجزء الأول دون ترك أي خط مفتوح لتقديم أي جزء جديد، مٌتابعة: «بعد انتهاء عرض الجزء الأول تلقينا ردود أفعال إيجابية وإشادات ومطالبات بتقديم جزء جديد من المسلسل، لكننا لم نكن مٌتحمسين بشكل كبير فكان لدينا تخوف من تقديم عمل أقل نجاحا».

وأضافت: «بالفعل بدأت أنا ورنا العمل على الأفكار ونضع تصورا للأسرة بعد مرور عام، بالإضافة إلى تطور الشخصيات والأحداث، وعرضنا الأمر على المٌخرج خالد الحلفاوي الذي أبدى إعجابه بها وبدأنا بالفعل العمل على المسلسل».