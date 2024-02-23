استشاري علاقات: مسلسل «كامل العدد» يتناول قضية واقعية

قالت الدكتورة أسماء مراد، استشاري العلاقات الأسرية، إنَّ مسلسل «كامل العدد» يتناول قضية واقعية، وهناك 3 نظريات حول الموضوع، الأولى من سبق لهم الزواج تتكون لديهم خبرة ما يدفع الزيجة الثانية للنجاح، والثانية أنَّ الزواج الثاني إذا تم سريعاً يظل في الشخص مشكلات عدم الثقة في الطرف الآخر، مع قلق من الشريك الجديد وكل الاضطرابات النفسية التي تعرض لها والأزمات التي لم يستطع تخطيها ما يعرض الزيجة الثانية للفشل في هذه الحالة، والثالثة تقول أنه من الممكن حتى لو الزواج تم بشكل سريع فالطرف الذي سبق له الزواج تراكمت لديه خبرات تجعله ينجح مع شريكه.

وأضافت «مراد»، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه لا بد من معرفة تقارير لعلماء اجتماع حول الزواج الثاني بينت أنَّ معدلات إخفاقه أكبر بكثير من فشل الزواج الأول، ففي الزيجة الأولى متوسط نسب الفشل 35% فيما فشل الزواج الثاني نسبته تصل إلى 65%.

وتابعت استشاري العلاقات الأسرية: «محاولات للانتقام تصدر من البعض من الأزواج الذين انفصلوا، مع أنه من المفروض إما العيش بالمعروف أو الانفصال بالمعروف، ولكنه وإن كان نادر الحدوث، نرى بعض الحالات الذين ينجحوا في الحفاظ على علاقات ود وصداقة وتكون من أجل الأبناء في الأساس لينشأوا في بيئة سوية».