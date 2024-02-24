إزالة 3 حالات تعد لبناء بدون ترخيص بالإسماعيلية

شهدت قرى مركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية اليوم السبت، حملة لإيقاف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء دون ترخيص ضمن الحملة المكبرة التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في بيان صحفي، إن الوحدة المحلية لقرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، أزالت اليوم شدة خشبية لإقامة سقف خرساني لدور أول علوي، لبناء بدون ترخيص، على مساحة 90 مترًا، بعزبة المغاربة.

وأضاف «بشارة»، أنه تم تنفيذ إزالة فورية أخرى لشدة خشبية لإقامة سقف خرساني بدون ترخيص، على مساحة 100 متر بعزبة الهيش ضمن الحملة المكبرة للحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

التحفظ على المعدات

وأكد المحافظ أنه تم التحفظ على جميع المعدات التي تم تنفيذ بها المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعدي بحضور رئيس القرية ورئيس مجلس المدينة والإدارة الهندسية.

وكانت قد نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، حملة لإيقاف صبة خرسانية بدون ترخيص لسقف دور ثان علوي باحد منازل قرية الحجاز، وتم التحفظ علي المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.