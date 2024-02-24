البيت المحمدي يحيي ليلة النصف من شعبان بالذكر وصلاة الأوابين اليوم

أعلن البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث، أنه سيحيي اليوم السبت ليلة النصف من شعبان بالذكر وقراءة الأوراد وصلاة الأوابين وصلاة التسابيح.

وأوضح البيت المحمدي، أن الفعاليات تبدأ عقب صلاة العصر بقراءة أذكار المساء، يليها صلاة المغرب، والإفطار الجماعي للصائمين، تتبعها صلاة الأوابين، وقراءة الأدعية المأثورة الواردة في كتاب ليلة النصف من شعبان للإمام الرائد محمد زكي الدين إبراهيم، ثم قراءة دعاء «ختم الاسترحام» من كتاب «مفاتح القرب».

تفاصيل إحياء ليلة النصف من شعبان

وتتضمن الفعاليات كلمة الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي، يعقبها صلاة التسابيح.

وذكرت أمانة الدعوة بالبيت المحمدي، أن أحاديثا نبوية دعت لاغتنام هذه الليلة المباركة، فقد روى الدارقطني، وابنُ شاهين، وابنُ ماجةَ، عن علي كرمَ اللهُ وجههُ قال: قالَ رسولُ اللهِ صلي اللهُ عليه وسلم «إِذَا كَانَت لَيلةُ النِّصفِ مِن شَعبَانٍ؛ فَقُومُوا لَيلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمسِ إِلَى سَمَآءِ الدُّنيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِن مُستَغفِرٍ فَأَغْفَرُ لَهُ، أَلَا مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرزُقُهُ، أَلَا مِنْ مُبْتَلَى فَأُعَافِيَهُ، أَلَا كَذَا... أَلَا كَذَا.. حَتَّى يَطْلعَ الْفَجْرِ»، كما روى الترمذي في «النوادرِ» والطبرانيّ.

فضل ليلة النصف من شعبان

وحول فضل ليلة النصف من شعبان، أشار البيت المحمدي إلى ما رواه ابنُ شاهين، من حديث عائشة، حيث قالت: قال صلي الله عليه وسلم «هَذِهِ لَيلةُ النِّصفِ مِن شَعبانٍ يَغفِرُ اللَّهُ لِلمُسْتَغْفِرينَ، وَيَرْحَمُ المُسْتَرحِمِينَ، وَيُؤَخِرُ أَهلُ الحِقدِ عَلَى حِقدِهِم»، وكذلك روى الطَبَرَانِي وَابنُ حَبَّانٍ وَصَحَّحَهُ، عَن مُعاذُ بنُ جَبلٍ رَضيَ اللهُ عنه قَال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَطَّلِعُ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ لَيلَةَ النِّصفِ مِن شَعْبانٍ؛ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَو مُشَاحِنٍ».