«البحوث الزراعية» ينظم ورشة عمل لمناقشة آليات تحقيق التنمية المستدامة

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، التابع لمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل بعنوان رؤية مستقبلية لمواجهة المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة.

التحديات المتعلقة بالصادرات الزراعية

تناولت الورشة مناقشة ودراسة أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ومن بينها التحديات التسويقية، وإنتاجية بعض المحاصيل الزراعية، والتحديات المتعلقة بالتصنيع الزراعي، التحديات المتعلقة بالصادرات الزراعية، وتلك المتعلقة بسياسات استصلاح الأراضي، وكذلك المتعلقة بالتنمية الزراعية، والمتعلقة بالاستثمار الزراعي، بحضور الباحثين والخبراء من المعهد والمهتمين بقضايا تنمية القطاع الزراعي.

وأوضح مركز البحوث الزراعية، أن الورشة تهدف إلى التعرف على أسباب المشكلة، وكيفية مواجهتها وآليات تنفيذ التوصيات المستخلصة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة للنهوض بالقطاع الزراعي المصري، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق العوائد المجزية للمزارعين.

تطوير النظم التسويقية للمحاصيل الزراعية لتقليل نسبة الفاقد

وخلصت ورشة العمل إلى مجموعة من التوصيات منها أهمية الدورة الزراعية، والزراعات التعاقدية لأغلب المحاصيل، والتوعية الإرشادية وسعر الضمان قبل الزراعة، وأهمية تطوير النظم التسويقية للمحاصيل الزراعية لتقليل نسبة الفاقد، وأهمية مشروعات تحسين التربة وترشيد استخدام المياه، واستخدام أصناف مبكرة النضج وتتحمل الجفاف، وشبكات الصرف المغطى.