4 مباريات في ختام الجولة الـ16 من دوري العراق.. أهمها الزوراء والكرخ

تختتم منافسات الجولة الـ16 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بـ4 لقاءات، أهمها مباراة الزوراء، بقيادة فنية لحسام البدري، والكرخ الذي يقوده فنيًا المصري هيثم شعبان، والمحترف في صفوفه صالح جمعة لاعب النادي الإسماعيلي السابق، على «ملعب الزوراء» بالعاصمة «بغداد».

موعد مباراة الزوراء والكرخ:

وتنطلق مباراة الزوراء والكرخ، في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع على القناة العراقية الرياضية.

وفي مباراة أخرى، يلتقي فريق النفط صاحب المركز التاسع برصيد 22 نقطة بنظيره الميناء، بالمركز الخامس عشر «15 نقطة»، على ملعب «الساحر أحمد راضي»، وفي نفس التوقيت، يواجه نفط البصرة بالمركز الـ13 بـ17 نقطة مع زاخو «22 نقطة» في الترتيب الـ7 في جدول دوري نجوم العراق، على ملعب «الميناء» في مدينة البصرة.

لقاء الشرطة والكهرباء:

وتختتم مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري نجوم العراق، بلقاء فريق الشرطة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة بنظيره الكهرباء، صاحب المركز الـ14 برصيد 16 نقطة على ملعب المدينة الدولي، وتنطلق المباراة في الساعة الـ6 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأمس الجمعة، شهدت مباراة نادي القوة الجوية والقاسم على ملعب «المدينة الدولي»، في إطار مباريات الجولة الـ16 من دوري نجوم العراق، انسحاب الفريق الثاني من المباراة عقب احتساب سالم عامر حكم اللقاء ضربة جزاء؛ لصالح الجوية بعد رجوعه إلى تقنية «الفار»، ووصفها في بيان بضربة جزاء مضحكة.

وأعلن نادي القاسم، مساء أمس الجمعة، عدم خوض مباريات دوري نجوم العراق في حالة وجود تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، وقال في بيان، إنه سيخاطب اتحاد كرة القدم بالأمر في خطاب رسمي.