انسحاب فريق القاسم أمام القوة الجوية في دوري نجوم العراق بسبب ضربة جزاء

شهدت مباراة القوة الجوية والقاسم، انسحاب الفريق الأخير من ملعب «المدينة الدولي» بالعاصمة «بغداد» في الأسبوع الـ16 من دوري نجوم العراق موسم 2024، اليوم، على خلفية اعتراضات على قرار حكم المباراة باحتساب ضربة جزاء لصالح القوة الجوية.

انسحاب فريق القاسم

وكانت المباراة تسير بشكل طبيعي حتى الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، وبعد احتكاك بين أيمن حسين لاعب القوة الجوية وأحمد شاكر حارس مرمى القاسم داخل منطقة الجزاء، وبعد لجوء حكم المباراة لتقنية «الفار»، دخل مشرف فريق القاسم نعيم رحيم، لأرضية الملعب، ليطرد في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، على إثر الانفعال وانسحب الفريق من أرضية الملعب.

وقرر حكم المباراة سالم عامر إنهاء المباراة، في الدقيقة 44، بعد اعتراض القاسم على ركلة جزاء احتسبت ضدهم، وانسحاب الفريق من أرض ملعب اللقاء، لينتهي اللقاء بفوز القوة الجوية بهدفين نظيفين.

وقال مدير الفريق علي عبد الجبار، في تصريحات للقناة العراقية الرياضية، إن القرار كان من رئيس النادي ومن أعضاء النادي، مضيفا إن القرار إداري.

وبهذه النتيجة، يواصل القوة الجوية تصدره لدوري نجوم العراقي، برصيد 40 نقطة، فيما تجمد رصيد القاسم عند 14 نقطة.

القوة الجوية في صدارة دوري نجوم العراق

ودخل القوة الجوية، لقاء القاسم في صدارة دوري نجوم العراق برصيد 37 نقطة من خوض 15 مباراة حقق الفوز منها في 11 لقاء وتعادل في 4 مباريات، وأحرز لاعبوه 31 هدفا، فيما منيت شباكه بـ12 فقط

وفي المقابل، خاض «القاسم»، المباراة في المركز الـ16 بـ 14 نقطة من الفوز في 3 مباريات وتعادل في5 ولقى 7 هزائم، وأحرز لاعبوه 17 هدفا، فيما اهتزت شباكه في 21 مناسبة.