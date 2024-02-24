«العامرية أول» بالإسكندرية: إزالة مبان مخالفة في حملات بقريتي طيبة والنهضة

قال السيد موسى، رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، إن الحي شن حملات لإزالة المباني المخالفة بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات لتحقيق الانضباط وفرض القانون، وتنفيذ الإزالة الفورية على أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

قرية طيبة 1

وأضاف رئيس حي العامرية أول، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحي شن حملة مكبرة بقيادة نائب رئيس الحي، وأسفرت عن رصد حالتي بناء بدون ترخيص بمنطقة النهضة بقرية طيبة 1، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قرية النهضة

كما أكد تم إزالة حالتي بناء بدون ترخيص بالنهضة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، موضحا استمرار الحملات لفرض الانضباط بنطاق الحي، مع استمرار الحملات بشكل دوري للقضاء على مخالفات البناء في مهدها وعدم السماح بأي نوع من المخالفات.