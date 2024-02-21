«العامرية أول» بالإسكندرية ينظم قافلة طبية للكشف على المواطنين مجانا

أعلن السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، تنفيذ قافلة طبية بقرية طيبة 2 بالنهضة، شملت 9 تخصصات طبية، إلى جانب ندوة توعية، بمشاركة عدد من الأجهزة المعنية بالحي.

9 تخصصات طبية في القافلة

وقال «موسى» في تصريحات لـ«الوطن»، إن القافلة شملت 9 تخصصات طبية «باطنة، أسنان، تنظيم أسرة، أطفال، عظام، جراحة، جلدية، رمد»، و4 عيادات متنقلة و6 عيادات ثابتة، كما تم الكشف المبكر عن الضغط والسكر، وفحص الأهالي الذين توجهوا إلى مقر القافلة، وتم إحالة الحالات التي تتطلب رعاية إلى المستشفيات للفحص والمتابعة كما تم صرف العلاج بالمجان.

ندوة توعية في القافلة

وأضاف رئيس حي العامرية أول، أنه تم خلال القافلة الطبية تنظيم ندوة أدارها مسؤول الإعلام بمنطقة العامرية الطبية، للتوعية بخطورة الزواج المبكر وتجريم الختان وأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل والتغذية السليمة.