كيف يؤثر نقص فيتامين «ب 12» على صحة القلب؟.. يؤدي إلى انسداد الشرايين

يُعد فيتامين ب12، من الفيتامينات المهمة للعديد من وظائف الجسم، إذ يعمل على تكوين خلايا الدم الحمراء ويساهم في تركيب الحمض النووي، فضلًا عن استقرار الخلايا العصبية، لذا فإن نقص فيتامين ب12 يؤثر بالسلب على صحة الإنسان، وقد يسبب مشكلات في القلب، وفقًا لما نشرته هيئة الدواء المصرية في بيان رسمي لها.

أضرار نقص فيتامين ب12

نقص فيتامين ب12 يساهم في زيادة حمض «الهوموسيستين»، الذي يعد أحد الأسباب التي ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب، ويؤدي تراكم هذا الحمض إلى إصابة الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى حالة تصلب وانسداد الشرايين.

ويؤثر نقص فيتامين ب12 على القلب إذا تُرك دون علاج، حيث يؤدي إلى فقر الدم أي انخفاض خلايا الدم الحمراء، وبسبب ذلك يؤدي إلى الإصابة بأمراض قلبية حادة أبرزها قصور القلب.

كيف يؤثر نقص فيتامين ب12 على صحة القلب؟

ضعف العضلات، مشكلات بالأمعاء، تلف الأعصاب، اضطرابات المزاج، التعب المستمر، الضعف وصعوبة التنفس، تسارع ضربات القلب، شحوب الجلد والشعور بالدوخة، جميعها أعراض قد تدل على الإصابة بأمراض القلب نتيجة نقص فيتامين ب12، لذلك عند ظهور هذه العلامات، لابد من استشارة الطبيب بشكل فوري، وفقا لبيان هيئة الدواء عبر موقعها الرسمي.

علاج نقص فيتامين ب12

المصادر الغذائية التي تمد الجسم بفيتامين ب12، هي الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، ولا تؤثر بالسلب على القلب، كما أنه يُضاف إلى بعض الأغذية، أو تناول حبوب الإفطار المدعمة به، فضلًا عن أنه يتوفر كمكمل غذائي يؤخذ عن طريق الفم.