تحذير من مخاطر نقص فيتامين «د» على صحة العظام.. يؤدي إلى كساح الأطفال

أصدرت هيئة الدواء المصرية بيانا مهما حول مخاطر نقص فيتامين «د» على صحة الإنسان، محذرة من أن نقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى تشوهات عظمية، مثل الكساح عند الأطفال، وآلام العظام الناتجة عن حالة تسمى لين العظام عند البالغين، موضحة أن الفيتامين يساعد على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفور في الجسم، وضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.​

مصادر فيتامين د

وذكرت الهيئة أن فيتامين «د» يقوم الجسم بتكوينه من أشعة الشمس المباشرة على الجلد، عندما يكون في الهواء الطلق، كما يتوفر أيضًا في عدد قليل من الأطعمة، مثل: الأسماك الزيتية (السلمون والسردين والرنجة والماكريل)، واللحوم الحمراء، والكبد، وصفار البيض، والأطعمة المدعمة - مثل بعض الدهون والحبوب الجاهزة للإفطار.​

الجرعات اليومية لفيتامين د

وأضافت هيئة الدواء: «فيما يتعلق بالجرعة اليومية يحتاج الأطفال من عمر سنة واحدة والبالغون إلى 10 ميكروجرام يوميًا، ويشمل ذلك الحوامل والمرضعات، والأشخاص المعرضين لخطر نقص فيتامين د، أما الأطفال حتى عمر سنة واحدة يحتاجون من 8.5 إلى 10 ميكروجرام يوميًا»