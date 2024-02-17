استشاري أمراض صدرية: السجائر الإلكترونية تضر القلب والرئتين

قال الدكتور خالد عزالدين استشاري الأمراض الصدرية بالمركز القومي للصدر والحساسية، إن السجائر الإلكترونية لها الكثير من الأضرار، وتصيب بالعديد من الأمراض، وهي ليست بديلًا عن التدخين العادي كما يعتقد البعض، ونصح بالابتعاد عن التدخين بكل أشكاله للحفاظ على الصحة.

المدخن يجب أن يتحلى بالعزيمة والإرادة

وأوضح استشاري الأمراض الصدرية بالمركز القومي للصدر والحساسية، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، على قناة «TeN»، إن المدخن الذي يريد الإقلاع عن التدخين يجب أن تكون لديه العزيمة والإرادة، وهناك عدة بدائل للنيكوتين مثل اللبان والأدوية، وهناك بعض الأدوية الحديثة التي تنتجها بعض الشركات تساعد في الإقلاع عن التدخين.

وأشار استشاري الأمراض الصدرية بالمركز القومي للصدر والحساسية إلى ضرورة توفر العزيمة في المدخن حتى يستطيع الإقلاع، مؤكدًا أن السجائر الإلكترونية لديها أضرار على الرئتين والقلب والغشاء المخاطي المغطي للقلب والشعب الهوائية، فالاعتقاد الذي يقول أن السجائر الإلكترونية أقل ضررا من التدخين العادي هو اعتقاد خاطئ.