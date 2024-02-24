الطليعة بسملة جمال فؤاد ابنة كفر الشيخ تفوز في مسابقة «براعم على الهواء»

هنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الطليعة «بسملة جمال فؤاد»، لفوزها في مسابقة «براعم على الهواء»، والتي نظمتها الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

الاهتمام بالنشء من خلال المبادرات والمشروعات

وأوضح وكيل الوزارة، أنّ الاهتمام بالنشء هو غاية وهدف وزارة الشباب والرياضة، من خلال ما تقوم على توفيره للنشء عبر إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات لهم لتأهيلهم وإعدادهم بشكل مميز، مشيراً إلى أنّه قد شارك بمسابقة «براعم على الهواء» 1000 شاب وفتاة من 18 محافظة للمرحلة العمرية من 12 حتى 18 عاما، وتم اختيار 80، وقد تم تأهيلهم للتصفيات النهائية، ومن ثم فقد تم تصفيتهم بالمرحلة النهائية واختيار عدد 20 طليعا وطليعة على مستوى الجمهورية من بينهم الطليعة «بسملة جمال فؤاد».

مسابقة «براعم على الهواء»

الجدير بالذكر أنّ مسابقة «براعم على الهواء» تهدف إلى التبادل الثقافي بين النشء ومدربي المنتديات الثقافية بالمحافظات المشاركة، والتعرف على أصول اللغة العربية ومحتواها، والاستماع إلى النشء، وتصحيح الأخطاء الشائعة لديهم في الإلقاء.