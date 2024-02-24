حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تضرب 15محافظة وتحذير لسكان القاهرة الجيزة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد في المحافظات، وسط تحذيرات لسكان القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية من تأثير ظاهرة جوية تضرب الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية وتعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا وذلك تجنبا لوقوع الحوادث المرورية.

وحول حالة الطقس غدا في المحافظات، تشير التوقعات لتعرض محافظتي القاهرة، والجيزة، بالإضافة إلى 15 محافظة لظاهرة الشبورة المائية، بداية من الساعة 4 فجراً حتى 9 صباحا وتصل إلى حد الضباب مع طقس مشمس نهاراً، إذ سجلت العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، إذ سجلت أقصى سرعة لها 34 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، بالإضافة إلى تأثير الشبورة المائية الكثيفة.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية طقس غائم جزئيا مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتأثير الشبورة المائية الكثيفة وسجلت العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

الظواهر الجوية في طقس المحافظات غدا

وتنشط الرياح أيضا في جنوب سيناء والبحر الأحمر، إذ سجلت درجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة والرياح 36 كيلو متر في الساعة، وفي شمال الصعيد، فيما سجلت العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة مع تأثير الشبورة المائية.

ويسود طقس مشمس نهاراً على محافظات جنوب الصعيد وسجلت العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة وبلغت سرعة الرياح 26 كيلو متر في الساعة.