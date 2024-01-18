هل أنت مريض اكتئاب؟.. رابط من «الصحة» لتقييم حالتك النفسية

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا بشأن كيفية دعم مريض الاكتئاب، وقالت الوزارة إنه لابد من فهم عدم مقدرة المريض على التواصل بشكل جيد، لافتة إلى أهمية التوقف عن لوم المريض لعدم قدرته على العمل والقيام بالأنشطة المعتادة، وضرورة مساعدته وتشجيعه على الذهاب إلى متخصص وأخذ العلاج الموصوف له بانتظام.

قيم صحتك النفسية.. من خلال هذا الرابط

وأوضحت الوزارة أنه تم تدشين الخط الساخن 16328 لطلب مساعدة أطباء الصحة النفسية، وتدشين المنصة الإلكترونية الأولى بمصر للاستشارات النفسية والتي تنقسم إلى عددة مراحل، تبدء بالاستبيان العام للصحة النفسية وهو عبارة عن استبيان ذاتي لا يشير إلى وجود تشخيص نفسي محدد، ولكنه يوجهك بناء على نتيجة الاستبيان إلى الخطوات التي يفضل اتباعها للتمتع بصحة نفسية جيدة، لافتة إلى أن الاستبيان يتم فى سرية تامة ولا يتم إلا من خلال الحساب الشخصي لك، ويمكن الدخول من خلال هذا الرابط .

المنصة الإلكترونية الأولى بمصر للاستشارات النفسية

وأكدت وزارة الصحة أن المنصة توفر مرحلة الاختبار النفسي لشريك الحياة والاختبار النفسي له، وكذلك خدمة الاطمئنان على الطفل، والمرحلة الأخرى هى الحجز مع أطباء واستشارين الصحة النفسية، مشيرة إلى أن هذه المنصة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على كافة التساؤلات والاستسفارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية.