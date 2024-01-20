كل ما تريد معرفته عن مبادرة الصحة النفسية.. تنطلق قريبا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الاستعداد لإطلاق مبادرة للصحة النفسية تشمل جميع الفئات العمرية خلال الفترة القليلة القادمة في إطار حرصها على صحة المواطنين والعمل على رفع التوعية الصحية وتحقيق التكامل الصحي على الصعيدين النفسي والجسدي.

مبادرة للصحة النفسية تستهدف جميع الفئات العمرية

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن مبادرة الصحة النفسية:

- المبادرة تنقسم إلى 3 مبادرات فرعية للكشف عن طيف التوحد والاستخدام المفرط للإنترنت والألعاب الإلكترونية زمكافحة وعلاج الإدمان.

- مبادرة طيف التوحد تستهدف الأطفال في مواعيد التطعيمات الخاصة بهم عند عمر 18 شهرا وتقديم مجموعة من النصائح العامة والمتابعة مع فريق طبي مدرب

- مبادرة مكافحة الاستخدام المفرط للإنترنت والألعاب الإلكترونية تستهدف الفئة العمرية من 10 لـ18 عاما والشباب من سن 18 لـ25 عاما.

- مبادرة مكافحة وعلاج الإدمان تستهدف المراهقين في المدارس الإعدادية والثانوية باعتبارهم الفئة الأكثر خطورة.

المبادرات الصحية ساهمت في تحسين مؤشرات الصحة

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مبادرات الصحة العامة ساهمت كثيرا في تحسين مؤشرات الصحة العامة، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن المبادرات العامة تنطلق مجانا في المحافظات خلال رحلة الفحص والكشف لا يتحمل المواطن أى أعباء مالية .

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن مبادرة الصحة النفسية تستهدف التكامل الجسدي والنفسي للمواطنين، والتثقيف ورفع الوعي لدى الفئات المستهدفة خاصة الأطفال المراهقين، داعيا المواطنين فور البدء بانطلاق المبادرة في المحافظات ضرورة الاستفادة من هذه المبادرة والخدمات الصحية المستهدفة.