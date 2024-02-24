انخفاض جديد في سعر الذهب الآن بالأسواق.. تراجع أكثر من 500 جنيه

شهدت أسعار الذهب الآن في مختلف محلات الصاغة خلال منتصف التعاملات تراجعاً جديداً، في إطار سلسلة الانخفاضات التي يشهدها سعر الذهب عقب إعلان توقيع مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، بين مصر والإمارات.

وشهد المعدن الأصفر منذ أمس وحتى اليوم انخفاضًا بقيمة أكثر من 500 جنيه في سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتوضح «الوطن» سعر الذهب اليوم السبت في مصر، بعد الانخفاض الكبير المستمر منذ أمس الجمعة، وفقاً لما أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن بعد الانخفاض 3314 جنيهًا في منتصف التعاملات، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، والذي كان متخطياً 3900 جنيه أمس الجمعة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بعد الانخفاض 2900 جنيه في منتصف التعاملات، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، والذي انخفض 100 جنيه في الجرام خلال ساعة من الآن، وكان متخطيًا أمس الجمعة الـ3400 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن بعد الانخفاض 2485 جنيهًا في منتصف التعاملات، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن بعد تراجعه 23200 جنيه، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، والذي كان سعره أمس 27120 جنيها.