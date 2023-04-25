السيسي: تحية للرئيس الراحل أنور السادات صاحب قراري الحرب والسلام

قدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء، في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك».

وكتب الرئيس: «أتقدم بالتهنئة إلى شعب مصر العظيم، بمناسبة عيد تحرير سيناء، الذي يمثل يوم الكرامة الوطني، حين استعادت مصر حقوقها المشروعة الكاملة على ترابها الوطني، تحية لأبناء هذا الشعب الذي بذل أغلى التضحيات، ولشهدائنا البررة الذين روت دماؤهم كل حبة رمل من سيناء، ولقواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت أشرف المعارك لاستعادة هيبة الوطن وكرامته».

وأضاف الرئيس: «أتوجه بتحية الفخر والإجلال، للرئيس الراحل أنور السادات، الذي جسّد بقراري الحرب والسلام قيم مصر الراسخة للأبد، التي تؤمن بالعدل والأمن والسلام، كل عام وأنتم بخير».