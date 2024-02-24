3 أدعية للأبناء في ليلة النصف من شعبان.. «هتبدل حياتهم للأحسن»

ليلة النصف من شعبان مليئة بالفضل والبركة من الله؛ إذ جاء في وصف حسنها العديد من الأحاديث النبوية، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «إِن الله تعالى ينزلُ ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كَلْبٍ -وهو اسم قبيلة-»، ويعد نزول الله إلى السماء الدنيا إفادة بقبول الدعوات بإذنه وفضله الكبير علينا.

أدعية للأبناء في النصف من شعبان

وفي هذا الإطار تركز الأمهات دعائها في هذه الليلة العظيمة على الأبناء، ووفقًا لما ذكره الدكتور عبد الله فتحي، مدرس مساعد بقسم التفسير بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ونوضح أفضل الأدعية للأبناء في ليلة النصف من شعبان كالتالي:

الدعاء الأول للأبناء في نصف شعبان

اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، وأمان الخائفين، اللهم احفظ أبنائي حفظًا يليق بعظمتك اللهم إني استودعك ذريتي وعندك لا تضيع الودائع، اللهم مانع بينهم وبين كل آفة أو عاهه، وعافهم من سوء الأسقام والأمراض، ومن شر الليل ما يحويه، ومن شر عين كل حاسد وحاقد ومن أصدقاء السوء، اللهم لا تجعل ابتلائي فيهم وحاوطهم بعانيتك من كل مكروه أو شر قد يصيبهم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الدعاء الثاني

اللهم كما ربى النبي أصحابه ربي لي أبنائي، اللهم لا تختبرني في أبنائي، اللهم إني أعوذ بك ذريتي من الشيطان الرجيم، اللهم ارزق أولادي رزق لم يتوقعوه وخير لم يفكروا بها، اللهم استجب دعائهم في دعوات يكرروها دائمًا، اللهم وفقهم وسخر لهم ما يريدون من الخير، اللهم مُن عليهم بصحبة الأخيار والصالحين، اللهم اوهبهم خصال الأطهار ونعمة التوكل عليك في جميع أمورهم يا قادر يا جبار.

الدعاء الثالث

اللهم كما حفظت كتابك الكريم احفظ أولادي من الشيطان الرجيم، اللهم احمي أبنائنا من الأسقام والأمراض، اللهم اجعل أبنائي هُداةً مُهتدين، وارضَ عنهم، واغفر لهم، وأصلح حالهم، اللهم إني أسألك أن تفتح لهم طُرق الخير، وتُرشدهم إلى سُبل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، اللهم اهدني وأبنائي فيمن هديت وعافني وإياهم فيمن عافيت، وتولّني وإيّاهم فيمن تولّيت، وقِنا شرّ ما قضيت، تباركت ربنا وتعاليت.